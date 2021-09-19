Между тем медицинское освидетельствование показало наличие алкоголя в его крови, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В Уральске военнослужащий-контрактник за рулем авто врезался в столб По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, военнослужащий по контракту воинской части 5517 в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения лёгкой степени. - 31-летний мужчина вину свою не признает, утверждает, что в момент аварии был в салоне в качестве пассажира. За рулем, якобы, был его знакомый, который скрылся, - пояснили полицейские. Напомним, ДТП произошло вчера, 18 сентября, по улице Жангир хана. Водитель автомашины марки "Лада" не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.