«В новом комплексе созданы все условия для повышения мастерства и достижения высоких спортивных результатов. Желаю тренерскому составу успехов, а молодым спортсменам – побед», - добавил Куаныш Кудайбергенов.

В торжественной церемонии открытия приняли участие аким ЗКО Гали Искалиев, руководство компании КПО, казахстанский боксёр-профессионал, заслуженный мастер спорта Казахстана, Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов, а также представители подрядных организаций и общественности.Заместитель генерального директора КПО Куаныш Кудайбергенов поздравил горожан с радостным событием в спортивной жизни региона, отметив, что реализация данного проекта стала возможной благодаря плодотворному сотрудничеству и партнерским отношениям, сложившимся между КПО и руководством Западно-Казахстанской области.Общая площадь двухэтажной спортивной школы – 2 004 квадратных метра. На первом этаже предусмотрен спортивный зал для игровых видов спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, медицинский кабинет. На втором этаже спортивной школы - административные помещения, методический кабинет, зал для совещаний. Учебно-тренировочная база школы соответствует всем современным требованиям.В рамках проекта также было проведено благоустройство прилегающей территории.