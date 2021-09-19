С 11 сентября частные медицинские лаборатории вправе проводить пренатальный скрининг наравне с государственными учреждения, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное изображение с сайта Pixabay

Антимонопольщики сообщили, что согласно правилам организации скрининга, которые утверждал Минздрав, беременных направляли только в государственные родовспомогательные организации.

- Частные медицинские лаборатории выпадали из спектра оказания подобного рода услуг. Частная лаборатория могла оказывать услуги только в случае заключения договора соисполнения с государственной организацией, - пояснили в пресс-службе агентства Казахстана по защите и развитию конкуренции.

Ограничение признали барьером, сдерживающим развитие конкуренции на рынке. Норму исключили и теперь проходить пренатальный скрининг пациенты могут и в частых клиниках.

