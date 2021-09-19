По данным РГП "КАзгидромет", 20 сентября в Уральске ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +17 градусов, ночью +4. До 25 градусов тепла ожидается днем в Атырау. Ночью столбики термометров опустятся до +14 градусов. Ясную погоду без осадков синоптики прогнозируют днем в Актау. Температура воздуха днем составит +27 градусов, ночью +16. Теплая погода без осадков ожидается в Актобе. Днем +16 градусов, ночью +1. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.