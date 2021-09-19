"Я далека от традиций и казахские стереотипы тоже не по мне. Никогда не было цели выйти замуж, сделать свадьбу. Зачем вся эта свадебная «мишура» - главное настоящее чувство... Например, «кыз узату» (проводы невесты) уместны только тогда, когда девушка действительно всю жизнь жила с родителями и теперь покинет отчий дом, переедет к жениху... А я полжизни уже живу сама, отдельно, и будет странно делать мне "проводы невесты"...

"Во мне взыграла казахская кровь! Я дала согласие на всё: на «сырга салу» (обычай, когда невесте надевают серьги), на «Ак жол» (обычай провожать невесту по белой дороге) в конце. Но с условием! - саукеле для себя я придумаю сама. Обсудила с будущим мужем эту тему, а он подал идею распечатать его на 3D-принтере. Это было просто гениально!" "За 10 минут я нарисовала эскиз. Мы нашли компанию в Москве, там нам его распечатывали из подходящего материала. Вживую оно выглядит, как из слоновой кости. Пластик обработан специальной жидкостью и отполирован. На выполнение заказа ушло 2 недели. После его отправили самолетом в Алмату".

"Много народа просят продать мой саукеле. Есть те, кто предлагает поставить это на "поток" и начать выпускать разные модели на продажу. Вот думаю, а пока получаю патенты... " - поделилась Ниса Кинжалина.

Свадьба - важнейший день, особенно для девушки. На свадьбе Нисы Кинжалиной гости пришли в полный восторг от ее необычного саукеле. Национальный головной убор девушка придумала сама, после распечатав на 3D-принтере. Это первый саукеле в мире, который так создан. Архитектурный дизайнер из Казахстана- Ниса Кинжалина каждый год выставляет свои творения в разных городах мира, таких как Милан, Париж, Лондон, Гонконг и Токио. Сейчас она готовится к выставке в Дубае.При этом наша казахская этномузыка и звучание национальных инструментов – это моя страсть... Поэтому я захотела, чтобы на нашем празднике играли музыканты одной такой группы. И вот с этого всё началось... Благодаря их музыке во мне возникло желание вернуться к истокам и всё-таки вернуться к традициям. https://www.instagram.com/p/CT355pnKRay/?utm_source=ig_web_copy_linkКонструкцию составляет три отдельно распечатанные и склеенные воедино части. 2 боковые подвески делались отдельно. Головной убор нетяжелый, максимум 1 килограмм.