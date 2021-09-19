Итак, чтобы приготовить универсальное и бюджетное средство понадобится:

1 литр горячей воды

50мл жидкого хозяйственного мыла

3 ст.л. пищевой соды

3 ст.л. сухого порошка горчицы.

4 ст.л. нашатырного спирта

Все что угодно от посуды до бытовой техники и сантехники. Все что связано с жиром и грязью теперь легко отмыть. Обманывать не буду - Не подойдет для застарелой копоти и нагара!Все смешиваем и даем постоять пару часов. Через это время добавляем нашатырный спирт. Все хорошо перемешиваем и переливаем в удобные емкости с дозатором. Хранится средство долго. Помогает хозяйке во всем.