Зачем тратиться на дорогие средства. Универсальное моющее средство, которым можно отмывать абсолютно любые поверхности приготовить дома легко. Ничего не нужно варить, натирать на терке или взбивать миксером. Просто смешайте ингредиенты и все готово к употреблению! Теперь не покупаю дорогие средства для мытья посуды. Готовлю его сама. Все чистое до скрипа ни жира, ни грязи. Вот что нужно смешать   Все что угодно от посуды до бытовой техники и сантехники. Все что связано с жиром и грязью теперь легко отмыть. Обманывать не буду - Не подойдет для застарелой копоти и нагара!

Итак, чтобы приготовить универсальное и бюджетное средство понадобится:

  • 1 литр горячей воды
  • 50мл жидкого хозяйственного мыла
  • 3 ст.л. пищевой соды
  • 3 ст.л. сухого порошка горчицы.
  • 4 ст.л. нашатырного спирта
Все смешиваем и даем постоять пару часов. Через это время добавляем нашатырный спирт. Все хорошо перемешиваем и переливаем в удобные емкости с дозатором. Хранится средство долго. Помогает хозяйке во всем. Кстати, если добавить мыла в два раза больше будет больше пены и расход у средства станет экономичнее.