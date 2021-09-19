В состав корня имбиря входит большое количество аскорбиновой кислоты и незаменимых аминокислот, которые стимулируют иммунитет, славится антивирусным, бактерицидным и противогрибковым свойствами. Кроме этого, имбирь нормализует уровень сахара в крови и повышает количество "хорошего" холестерина, налаживает обмен веществ, помогает организму в меньшем количестве накапливать жиры и расщеплять их. Вместе с тем у людей, часто употребляющих имбирь, снижается аппетит и улучшается метаболизм. Однако некоторым лучше не увлекаться этой пряностью. В первую очередь это касается людей, которых проблемы с желудочно-кишечным трактом. Он может стать причиной вздутия живота и даже запора. С осторожностью рекомендуется его употреблять и людям, страдающим от заболеваний желчного пузыря, так как он увеличивает количество производимой желчи. Беременным и кормящим мамам так же стоит ограничить себя в употреблении имбиря. Если вы не страдаете вышеназванными заболеваниями, то его смело можно включать в свой рацион. Особенно тем, кто хочет избавиться от пары тройки килограммов. В натуральном виде употреблять не следует, а вот в виде сока - пожалуйста. Для приготовления имбирного сока 100 граммов очищенного корня нарезаем кубиками, заливаем стаканом воды и измельчаем с помощью блендера. Для того чтобы придать вкус, можно добавить дольку лимона, ложку меда или листья мяты. Имбирный чай не менее эффективен при похудении. Берем столовую ложку измельченного имбиря, заливаем стаканом кипятка, накрываем крышкой и даем настояться в течение 5 минут. При желании можно добавить зеленый чай. Такой напиток по утрам взбодрит и наполнит энергией.Вся предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может быть использована без обязательной консультации с врачом!