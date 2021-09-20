1. Творог

2. Сыр

3. Бананы

4. Яблоки

5. Картофель

Многие из нас привыкли употреблять творог с утра, делая из него различные запеканки на завтрак. Как оказалось, съесть 100 грамм творога гораздо полезнее и правильнее в вечернее время, так как в нем содержимся легкоусвояемый белок и от него не возникнет тяжести внутри. Для тех, кто стремиться сбросить лишние килограммы, творог послужит отличным ужином.Это достаточно сложный продукт для пищеварительной системы, поэтому вечером или ночь желательно его не есть. А вот если употреблять его ранним утром в небольших количествах, это позволит избавиться от вздутия живота и запастись энергией на весь день.Один банан для ребёнка, может заменить две порции манной каши. Но только фрукт более богат на витамины. Взрослым людям есть банан стоит на второй завтрак. Если его съедать на утро, это может вызвать тяжесть в желудке. А если оставить это лакомство на вечер, то вполне возможно прибавить пару сантиметров в талии.Идеальное время для употребления этого фрукта - это утро. Таким образом, вы легко можете «разбудить пищеварительную систему». Это обусловлено высоким содержанием пектина, который поможет правильно наладить работу кишечника и устранить канцерогены. В вечернее время съеденное яблоко может повысить кислотность в желудке и вызвать вздутие в животе.Его рекомендуют диетологи употреблять только в первой половине дня, так как он калорийней остальных овощей и содержит крахмал, который не позволит быстро скинуть лишние килограммы. Так если вы любите этот гарнир, то съедайте его не позднее обеда.