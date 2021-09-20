В них оказались превышены нормы вредных химических веществ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области сообщил о проведённых проверках продукции. За первые восемь месяцев специалисты выборочно проверили 1 763 образца, 283 из которых не соответствовали требованиям. Из них 50 товаров от отечественных производителей, 51 товар - государств-членов ЕАЭС, из других стран – 182 товара. Наибольший процент несоответствующих проб пришёлся на товары для детей – 30%, детские игрушки – 28%, мясо и мясную продукцию – 7%, мясо птицы – 6,3%, молоко и молочную продукцию – 5%.

- Опасные игрушки для детей обнаружены в пяти магазинах области. В товарах были превышены нормы вредных химических веществ. Основные недостатки были выявлены по несоблюдению маркировки продукции. В частности: отсутствие информации на государственном языке, некорректный перевод на государственный язык, отсутствие информация об условиях хранения, наименование и адрес импортёра в Казахстане, - сообщили в ведомстве.

Не соответствующая нормам продукция изымается. Например, регионе с прилавков убрали 22,3 килограмма продуктов питания и выдали 81 предписание предпринимателям об устранении нарушений.

