Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов внёс изменения в своё постановление о карантинных ограничениях. Документ уже вступил в силу. В нём описан порядок изоляции контактных.

Близкий контакт подтверждённого случая определяется как:

лицо, проживающее совместно со случаем COVID-19 в одном жилище;

лицо, имеющее незащищенный прямой контакт с больным COVID-19 или инфекционными выделениями случая COVID-19 (например, при кашле, рукопожатии);

лицо, находившееся в закрытом помещении без использования защитной маски (например, в классе, комнате для совещаний, комнате ожидания в больнице) вместе со случаем COVID-19 на расстоянии менее 1,5 метра в течение 15 минут или более;

медицинский работник или другое лицо, обеспечивающее непосредственный уход за больным COVID-19, или лабораторные специалисты, работавшие с биообразцами больного COVID-19 без рекомендованных СИЗ или с возможным нарушением правил применения СИЗ;

контакт в самолёте, автобусе междугороднего сообщения, поезде, который находился на расстоянии двух сидений в любом направлении от больного COVID-19, а также члены экипажа, которые обслуживали секцию самолёта, где летел больной COVID-19.

- Период расследования эпидемиологических связей для установления близких контактов должен начинаться за 14 суток до выявления случая COVID-19 и заканчиваться моментом изоляции случая COVID-19, - говорится в документе.

Какие меры принимаются в отношении контактных лиц:

При отсутствии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 подлежат изоляции на дому на 14 дней.

На 3-й день изоляции проводится отбор проб для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР. При отрицательном результате ПЦР-исследования врач ежедневно в течение 14 дней по телефону уточняет у контактного о состоянии его здоровья. По истечении 14 дней при отсутствии признаков COVID-19 карантин и изоляция завершаются. При положительном результате, специалист подаёт экстренное извещение в территориальное подразделение комитета санитарно-эпидемиологического контроля на больного COVID-19.

Контактные лица с больным COVID-19 при наличии документального подтверждения о получении полного курса вакцинации против COVID-19 подлежат медицинскому осмотру. При отсутствии признаков COVID-19 контактные не изолируются на домашний карантин, лабораторное обследование на COVID-19 не проводится, врач ежедневно в течение 14 дней по телефону уточняет у контактного о состоянии его здоровья. При появлении признаков заболевания контактный подлежит лабораторному обследованию на COVID-19 методом ПЦР и изоляции на дому до получения результатов ПЦР-теста. При подтверждении диагноза COVID-19 специалист ПМСП подаёт экстренное извещение в территориальное подразделение комитета санитарно-эпидемиологического контроля на больного COVID-19.

- При бессимптомном вирусоносительстве пациент подлежит медицинскому наблюдению в амбулаторных условиях и изоляции на дому на 14 дней с момента последнего контакта с больным COVID-19 при наличии условий изоляции, - отмечается в постановлении.

