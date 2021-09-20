Кадрами поделились сотрудники Устюртского государственного природного заповедника, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: Сакен Дилдахмет/Facebook

Фотографии опубликовал на своей странице в Facebook эко-активист Сакен Дилдахмет.

- Всем привет из загадочного Устюрта. Встречайте: мама каракал с детёнышем, мама архар с козлёнком, архар (устюртский уриал), волк и красиво позирующий шакал с друзьями, - написал Сакен.

Устюртский государственный природный заповедник расположен в Каракиянском районе Мангистауской области. Там обитают 22 вида класса пресмыкающихся, 45 видов млекопитающих и 111 видов птиц. Из них в Красную книгу занесены: фламинго, балобан, сапсан, стервятник, степной орёл, беркут, филин, джек, змееяд, чернобрюхий рябок, каравайка, устюртский муфлон, джейран, каракал, манул, перевязка, барханный кот, медоед, белобрюхий стрелоух, леопард и четырёхполосый полоз.

