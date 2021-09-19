Сегодня, 19 сентября, в честь празднования Дня города в Уральске прошел финал чемпионата РК по ММА. Спортивное мероприятие проходила в спортивном зале ЗКАТУ имени Жангирхана. Победители получат путёвку на Чемпионат Европы и мира. - К нам приехали бойцы со всего Казахстана. Есть спортсмены из Карагандинской, Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской областей. Победители будут награждены памятным подарками, дипломами и кубками. Гостями сегодняшнего мероприятия стали бойцы UFC Сергей Морозов и Жалгас Жумагулов, - рассказал руководитель отдела физической культуры и спорта Артур Шергалиев. 18 сентября состоялось торжественное открытие областной специализированной детско-юношеской школы по подготовке олимпийского резерва. Сдача объекта в эксплуатацию была приурочена к празднованию Дня города. Поздравить собравшихся с праздником приехал аким области Гали Искалиев. Он отметил, что первым богатством для человека является здоровье, а чтобы оно было крепким нужно с ранних лет заниматься спортом и физической активностью. Спортивная школа была построена за счет КПО б.в. По словам представителя компании Куаныша Кудайбергенова, предприятие ежегодно реализует большое количество социально-инфраструктурных проектов. На открытии спортивного комплекса так же побывал чемпион олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, профессиональный боксер, заслуженный спортсмен РК Данияр Елеусинов.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.