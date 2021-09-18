Яйца – привычный нам всем продукт сельского хозяйства. Его можно добавлять в различные блюда, а так же готовить яичницы и омлеты. Это не только вкусный продукт, но еще и невероятно полезный. Во-первых, яйца очень питательны. В них содержится огромное количество питательных веществ, а так же витамины, минералы, высококачественный белок и полезные жиры. В одной штуке яйца присутствуют такие витамины как А, В2, В5, В12 и селен, а так же кальций, железо, цинк, марганец, витамин Е, фолат. Продукт очень низкокалорийный, в нем содержится всего 77 калорий, 7 граммов белка и пять граммов жира.Яйца приводят в норму уровень холестерина, так как в состав входит 213 мг вещества, но что удивительно, он не повышает его уровень в крови. В них есть антиоксиданты, которые быстро расщепляют его. И они вовсе не вредны для работы сердечно-сосудистой системы. Они повышают уровень холина в организме, который улучшает память и уменьшает риск развития болезней печени, сердца и неврологических расстройств. Особенно яйца полезны для беременных женщин, так как недостаточное количество холина в организме является причиной дефекта нервной трубки плода, что непременно повлияет на развитие малыша.