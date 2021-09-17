Ночью 18 сентября на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до двух градусов. При этом на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.На западные регионы страны начнёт оказывать влияние Северный антициклон, ожидается понижение температуры воздуха. На остальную часть страны сохранит своё влияние Северо-западный циклон, пройдут дожди с грозами, на севере и востоке с усилением ветра.
- В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +13..+15, ночью похолодает до +1..+3. Ветер северо-западный до 25 километров в час.
- В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +14..+16 градусов, ночью - +1..+3 градусов. Ветер северный до 15 километров в час.
- В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +11..+13 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер северо-западный до 40 километров в час.
- В Актау будет малооблачно. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер северо-восточный до 25 километров в час.
