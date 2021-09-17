Ночью 18 сентября на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки до двух градусов. При этом на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +13..+15, ночью похолодает до +1..+3. Ветер северо-западный до 25 километров в час.

В Атырау - переменная облачность. Днём ожидается +14..+16 градусов, ночью - +1..+3 градусов. Ветер северный до 15 километров в час.

В Актобе ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +11..+13 градусов. Ночью похолодает до +1..+3 градусов. Ветер северо-западный до 40 километров в час.

В Актау будет малооблачно. Днём столбики термометра покажут +21..+23 градусов, ночью опустятся до +10..+12 градусов. Ветер северо-восточный до 25 километров в час.

На западные регионы страны начнёт оказывать влияние Северный антициклон, ожидается понижение температуры воздуха. На остальную часть страны сохранит своё влияние Северо-западный циклон, пройдут дожди с грозами, на севере и востоке с усилением ветра.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.