Казна недополучила 874 тысячи тенге, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В антикоррупционной службе сообщили, что девятого сентября актауский городской суд вынес решение в отношении начальника административной практики отделения адмполиции Актау. Он приговорен к году ограничения свободы.

- В период с января по март месяц 2020 года вносил ложные сведения в систему об уплате штрафов, наложенных в отношении более 20 правонарушителей на сумму 874 801 тенге, в целях извлечения выгод и преимуществ, для себя и других лиц, без подтверждающих документов об уплате, - говорится в сообщении.

