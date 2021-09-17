В магазине «Фасад Оптима» скидки на фасадную плитку HAUBERK. Количество ограничено. Успейте приобрести до 31 октября. Акция в Уральске! Фасадная плитка HAUBERK со скидкой - 10 % ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK – современный материал для облицовки строения. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета. Акция в Уральске! Фасадная плитка HAUBERK со скидкой - 10 % ФАКТУРА КИРПИЧНОГО ФАСАДА Прообразом коллекции «Кирпич» стала классическая кирпичная кладка с её чётким графичным рисунком, являющаяся для многих образцом долговечного и практичного способа оформления фасада. Акция в Уральске! Фасадная плитка HAUBERK со скидкой - 10 % ФАКТУРА КАМЕННОГО ФАСАДА Лаконичная форма нарезки коллекции «Камень» и палитра природных минералов придадут частному дому индивидуальность и благородный внешний вид. Преимущества фасадной плитки:
  • АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ облицовка плиткой наделяет фасад эстетикой натурального кирпичного строения, тем самым повышая статусность;
  • ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ фасадная плитка надёжно удерживает натиск внешней среды, не допуская попадания влаги внутрь;
  • ЦВЕТ НЕ ВЫГОРАЕТ НА СОЛНЦЕ поверхность каждого гонта обладает высококачественным красочным покрытием, предотвращающим выгорание;
  • МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ Вся плитка покрыта базальтовым гранулятом, который обеспечивает надёжность и уберегает от механических повреждений;
  • ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ фасадная плитка способна прослужить долгие годы, сохраняя все свои характеристики, являясь гарантом надёжности и красоты;
  • ЗА 3 ДНЯ МОЖНО ОБНОВИТЬ ФАСАД
  • фасадная плитка достаточно проста в монтаже и не требует профессиональных знаний, что позволяет ускорить процесс установки.
Разработана с учетом климатических условий стран СНГ в диапазоне температур от -60 до +110 °С. При теплостойкости +110 °С фасады HAUBERK легко переносят летний зной, кроме того, плитка легко переносит суровые зимние морозы, устойчива к образованию трещин и деформации при низких температурах.