Акция в Уральске! Фасадная плитка HAUBERK со скидкой 10%
В магазине «Фасад Оптима» скидки на фасадную плитку HAUBERK. Количество ограничено. Успейте приобрести до 31 октября.ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK – современный материал для облицовки строения.
Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета.
ФАКТУРА КИРПИЧНОГО ФАСАДА
Прообразом коллекции «Кирпич» стала классическая кирпичная кладка с её чётким графичным рисунком, являющаяся для многих образцом долговечного и практичного способа оформления фасада.
ФАКТУРА КАМЕННОГО ФАСАДА
Лаконичная форма нарезки коллекции «Камень» и палитра природных минералов придадут частному дому индивидуальность и благородный внешний вид.
Преимущества фасадной плитки:
АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ
облицовка плиткой наделяет фасад эстетикой натурального кирпичного строения, тем самым повышая статусность;
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ
фасадная плитка надёжно удерживает натиск внешней среды, не допуская попадания влаги внутрь;
ЦВЕТ НЕ ВЫГОРАЕТ НА СОЛНЦЕ
поверхность каждого гонта обладает высококачественным красочным покрытием, предотвращающим выгорание;
МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Вся плитка покрыта базальтовым гранулятом, который обеспечивает надёжность и уберегает от механических повреждений;
ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
фасадная плитка способна прослужить долгие годы, сохраняя все свои характеристики, являясь гарантом надёжности и красоты;
ЗА 3 ДНЯ МОЖНО ОБНОВИТЬ ФАСАД
фасадная плитка достаточно проста в монтаже и не требует профессиональных знаний, что позволяет ускорить процесс установки.
Разработана с учетом климатических условий стран СНГ в диапазоне температур от -60 до +110 °С.
При теплостойкости +110 °С фасады HAUBERK легко переносят летний зной, кроме того, плитка легко переносит суровые зимние морозы, устойчива к образованию трещин и деформации при низких температурах.
Вы можете обратиться по любому вопросу, связанному с консультацией, получить информацию об акциях, условиях хранения по телефону: +7 (7112) 933-090 или +7 705 571 5711 (WhatsApp). Также в офисах продаж по адресу: город Уральск, Шолохова, 56, склад по адресу: город Уральск, улица Конкина, 2. Наш инстаграм: @fasadoptimawww.fasad-optima.kz
