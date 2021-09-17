АРХИТЕКТУРНАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ облицовка плиткой наделяет фасад эстетикой натурального кирпичного строения, тем самым повышая статусность;

облицовка плиткой наделяет фасад эстетикой натурального кирпичного строения, тем самым повышая статусность; ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ фасадная плитка надёжно удерживает натиск внешней среды, не допуская попадания влаги внутрь;

фасадная плитка надёжно удерживает натиск внешней среды, не допуская попадания влаги внутрь; ЦВЕТ НЕ ВЫГОРАЕТ НА СОЛНЦЕ поверхность каждого гонта обладает высококачественным красочным покрытием, предотвращающим выгорание;

поверхность каждого гонта обладает высококачественным красочным покрытием, предотвращающим выгорание; МЕХАНИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ Вся плитка покрыта базальтовым гранулятом, который обеспечивает надёжность и уберегает от механических повреждений;

ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ фасадная плитка способна прослужить долгие годы, сохраняя все свои характеристики, являясь гарантом надёжности и красоты;

фасадная плитка способна прослужить долгие годы, сохраняя все свои характеристики, являясь гарантом надёжности и красоты; ЗА 3 ДНЯ МОЖНО ОБНОВИТЬ ФАСАД

фасадная плитка достаточно проста в монтаже и не требует профессиональных знаний, что позволяет ускорить процесс установки.

– современный материал для облицовки строения. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранулята из натурального базальта, фасадная плитка отличается повышенной герметичностью, устойчивостью к коррозии и колебаниям температур, а также обладает исключительной долговечностью материала и цвета.Прообразом коллекции «Кирпич» стала классическая кирпичная кладка с её чётким графичным рисунком, являющаяся для многих образцом долговечного и практичного способа оформления фасада.Лаконичная форма нарезки коллекции «Камень» и палитра природных минералов придадут частному дому индивидуальность и благородный внешний вид.Разработана с учетом климатических условий стран СНГ в диапазоне температур от -60 до +110 °С. При теплостойкости +110 °С фасады HAUBERK легко переносят летний зной, кроме того, плитка легко переносит суровые зимние морозы, устойчива к образованию трещин и деформации при низких температурах.Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.