Зачем оркестру из Атырау смартфон за 1 млн тенге

Атырауский академический оркестр казахских народных инструментов имени Дины Нурпеисовой разместил на портале госзакупок объявление о покупке iPhone 16 Pro Max золотистого цвета, передает azh.kz. Стоимость данного гаджета оценивается в 1 063 000 тенге.

Как отмечается, по статье 12, пункту 5 Закона «О государственных закупках», в информации о госзакупках не должно быть указаний на товарные знаки или специфические характеристики. Но в объявлении оркестра четко указано, что требуется именно эта марка и конкретного цвета.

Данный факт возмутил активистов: действительно ли смартфон нужен для работы оркестра или он предназначен кому-то в личное пользование. По словам руководителя оркестра Хамиля Суйекбаева, гаджет необходим для съемки мероприятий и указание цвета он считает ошибкой специалистов, работающих с порталом госзакупок.

- Ранее сотрудники снимали концерты на личные телефоны, но часто сталкивались с нехваткой памяти. Появилась новая профессия — мобилограф, и мы решили приобрести смартфон для нужд учреждения. Цвет не имеет значения, главное, чтобы он соответствовал нужным характеристикам для качественной съемки, - сообщил Суйекбаев.

Помимо смартфона, оркестр также планирует закупить штатив и микрофон.