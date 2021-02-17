Вы можете написать свой вопрос или оставить предложение в комментариях на сайте. Мы обязательно передадим их в пресс-службу акимата области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.