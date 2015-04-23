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Происшествия Социум

Задержан вандал, разгромивший 44 могилы в ЗКО

Молодой человек славянской национальности был задержан 22 апреля вечером в лесном массиве Кирсановского заповедника, сообщил на брифинге сегодня в ДВД ЗКО начальник УАП ДВД ЗКО Муслим ДЖАРДЕМОВ. Подозреваемый - 23-летний житель поселка Январцево Зеленовского района ЗКО. Как предполагает следствие, он поссорился с одним из жителей поселка, и в нетрезвом состоянии направился на кладбище, где разгромил надгробные плиты и поломал кресты. - Вандалом были сломана 31 надгробная плита и 13 надгробных крестов, - рассказал Муслим ДЖАРДЕМОВ. - По данному факту Приуральным РОВД возбуждено уголовное дело п
gorod
Задержан вандал, разгромивший 44 могилы в ЗКО
Молодой человек славянской национальности был задержан 22 апреля вечером в лесном массиве Кирсановского заповедника, сообщил на брифинге сегодня в ДВД ЗКО начальник УАП ДВД ЗКО Муслим ДЖАРДЕМОВ.
djardemov
djardemov
 Подозреваемый - 23-летний житель поселка Январцево Зеленовского района ЗКО. Как предполагает следствие, он поссорился с одним из жителей поселка, и в нетрезвом состоянии направился на кладбище, где разгромил надгробные плиты и поломал кресты. - Вандалом были сломана 31 надгробная плита и 13 надгробных крестов, - рассказал Муслим ДЖАРДЕМОВ. - По данному факту Приуральным РОВД возбуждено уголовное дело по ст. 314 ч. 1 УК РК - "Надругательство над местами захоронения". Подозреваемый водворен в ИВС. Также ДЖАРДЕМОВ рассказал, что задержанный был ранее дважды судим за растрату вверенного ему имущества и кражу. На данный момент эти судимости погашены. Теперь ему грозит штраф в размере 3000 МРП, а это около 6 млн тенге, либо ограничение свободы в виде 3 лет, либо лишение свободы сроком на три года. Люди, могилы чьих родственников повреждены, могут обратиться с иском о возмещении материального ущерба в гражданский суд. Напомним, 21 апреля на Радоницу в селе Январцево Зеленовского района ЗКО было разгромлено 44 могилы. На этих могилах были сломлены кресты и разбиты надгробные плиты.
IMG-20150422-WA0019
IMG-20150422-WA0019
 Видео Ербола АМАНШИНА
задержан кладбище могилы вандализм

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