Задержан вандал, разгромивший 44 могилы в ЗКО

Молодой человек славянской национальности был задержан 22 апреля вечером в лесном массиве Кирсановского заповедника, сообщил на брифинге сегодня в ДВД ЗКО начальник УАП ДВД ЗКО Муслим ДЖАРДЕМОВ. Подозреваемый - 23-летний житель поселка Январцево Зеленовского района ЗКО. Как предполагает следствие, он поссорился с одним из жителей поселка, и в нетрезвом состоянии направился на кладбище, где разгромил надгробные плиты и поломал кресты. - Вандалом были сломана 31 надгробная плита и 13 надгробных крестов, - рассказал Муслим ДЖАРДЕМОВ. - По данному факту Приуральным РОВД возбуждено уголовное дело п