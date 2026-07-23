Задержание или помощь? В полиции Атырау объяснили видео с унесенным на руках мужчиной

В департаменте полиции Атырауской области рассказали подробности видео с мужчиной, которого несли полицейские. По данным полиции, двое мужчин отправились под административный арест после того, как устроили семейный конфликт и попытались оказать сопротивление прибывшим на вызов стражам порядка.

- Инцидент произошел 20 июля. В полицию поступил сигнал о семейном скандале. Прибывший на место патрульный экипаж обнаружил двоих нетрезвых мужчин, которые устроили дебош. Однако мирно проехать в отдел нарушители отказались: мужчины категорически не желали выполнять законные требования полицейских и оказали им активное сопротивление. Несмотря на неповиновение, обоих дебоширов доставили в отдел полиции для разбирательств, - пояснили в ведомстве.

В отношении первого участника конфликта стражи порядка составили сразу два административных протокола - за правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений и за неповиновение сотрудникам полиции. Второго фигуранта направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. На него также оформили соответствующие административные материалы.

Суд, рассмотрев собранные полицией дела, признал обоих мужчин виновными:

Одному из участников скандала назначено 5 суток административного ареста.

Его приятелю, находившемуся под воздействием наркотиков, придется провести за решеткой 15 суток.

Департамент полиции Атырауской области напоминает: нарушение порядка в быту и невыполнение законных требований стражей порядка влекут за собой строгую ответственность. Любое воспрепятствование работе полицейских при исполнении ими служебных обязанностей пресекается в соответствии с законодательством РК.