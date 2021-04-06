Задержание сексуального маньяка и убийство пожилой женщины - следователь из Уральска рассказала о самых громких делах

Алия Мукиева работает следователем 22 года. Она рассказала, как задерживала серийного маньяка на месте преступления. Сегодня, 6 апреля, свой профессиональный праздник отмечают работники следственных органов. Журналисты "МГ" поговорили с сотрудниками правоохранительных органов, которые рассказали о расследованиях тяжких преступлений, о жизни сотрудников, которая в большинстве проходит на работе, и о том, за что они переживают каждый день. Алия Мукиева работает в полиции уже 22-ой год. Когда-то она начинала свою деятельность со следователя, сейчас заместитель начальника следственного отдела УП г