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Социум

Задержание сексуального маньяка и убийство пожилой женщины - следователь из Уральска рассказала о самых громких делах

Алия Мукиева работает следователем 22 года. Она рассказала, как задерживала серийного маньяка на месте преступления. Сегодня, 6 апреля, свой профессиональный праздник отмечают работники следственных органов. Журналисты "МГ" поговорили с сотрудниками правоохранительных органов, которые рассказали о расследованиях тяжких преступлений, о жизни сотрудников, которая в большинстве проходит на работе, и о том, за что они переживают каждый день. Алия Мукиева работает в полиции уже 22-ой год. Когда-то она начинала свою деятельность со следователя, сейчас заместитель начальника следственного отдела УП г
Кристина Кобина
Задержание сексуального маньяка и убийство пожилой женщины - следователь из Уральска рассказала о самых громких делах
Алия Мукиева работает следователем 22 года. Она рассказала, как задерживала серийного маньяка на месте преступления.
следак (жду дополнение)
следак (жду дополнение)
Сегодня, 6 апреля, свой профессиональный праздник отмечают работники следственных органов. Журналисты "МГ" поговорили с сотрудниками правоохранительных органов, которые рассказали о расследованиях тяжких преступлений, о жизни сотрудников, которая в большинстве проходит на работе, и о том, за что они переживают каждый день. Алия Мукиева работает в полиции уже 22-ой год. Когда-то она начинала свою деятельность со следователя, сейчас заместитель начальника следственного отдела УП города Уральск. Женщина в погонах отмечает, что помимо работы с бумажками, ей приходится выезжать на места совершения преступлений, которые в Уральске регистрируются ежедневно. - У нас не нормированный рабочий график. Приходим сюда в 9.30, а там уже как повезет, возвращаемся домой в 22.00 или 23.00, порою приходится дежурить и оставаться тут с ночевкой, - рассказывает Алия Мукиева. - Вообще службу в полиции считают традиционно мужским делом: расследовать преступления, проводить криминалистические исследования, обеспечивать охрану общественного порядка, но в последнее время в управлении полиции Уральска все больше и больше появляется женщин, которым по долгу службы приходится также выполнять тяжелую и ответственную работу. Женщина-следователь рассказывает, что случайно раскрытых преступлений не бывает, это как правило огромный труд целой команды или отдела. Она вспоминает, что однажды ей пришлось спасать молодую девушку, которую едва не изнасиловал серийный маньяк. - Это было не так давно, года 3-4 назад, но детали этого вечера я помню до сих пор. Я шла домой примерно в 23.00, подходя к своему дому заметила перед собой мужчину, он мне сразу показался каким-то подозрительным. В силу своей профессии я решила обратить на него внимание. Он все время оглядывался, бы каким-то неспокойным. Я прошла мимо него и зашла в подъезд. Смотрю, спускается девушка, а он заходит в подъезд, я открыла дверь, живу на первом этаже, и зашла в квартиру. Начала наблюдать за происходящим в глазок, как только девушка спустилась, он тут же ее схватил за волосы и поволок из подъезда. Я побежала на балкон, чтобы посмотреть, что происходит. Она была напугана, кричала, а он продолжал тащить ее в гаражи. И тут я побежала за ним и начала звать на помощь, вызвала полицию. Это его остановило, он отпустил ее и стал убегать, - рассказывает Алия. Позже выяснилось, что тогда девушка чуть не стала очередной жертвой маньяка, который уже успел изнасиловать трех женщин до нее. - Конечно, его я запомнила, по описанию его нашли сотрудники полиции. А женщина, которую удалось спасти, была жительницей этого подъезда: она шла в аптеку, чтобы купить таблетки маленькому ребенку. Конечно, очень хорошо, что все так закончилось. Он был в официальном розыске, - отметила Алия Мукиева. - Это был первый раз, когда я столкнулась с преступником один на один. Естественно, женщина была напугана, а кто бы ей еще помог? Я сотрудник полиции, я обязана была отреагировать и оказать ей помощь. Это была случайность и я оказалась в нужное время в нужном месте. Преступника осудили, он до сих пор отбывает наказание. Женщина-следователь отмечает, она очень редко появляется на семейных праздниках и старается держать себя в хорошей спортивной форме. - Мы должны быть физически подготовлены, поэтому в течение года сдаем нормативы два или три раза. Это необходимо, потому что мы не только сидим в своих кабинетах, бывает, приходится опрашивать свидетелей на месте преступления, но наш контингент - это в основном те, кто склонны к употреблению наркотиков и алкоголя, а это значит, что люди просто непредсказуемы, - сказала она. Алия признается, что за время  работы следователем ей не раз угрожали. - Угрожали, что повесят и убьют, - с улыбкой говорит Алия. - Но такими словами нельзя пренебрегать, к примеру, совсем недавно не стало моего однокурсника, он погиб при исполнении. Нужно быть предельно аккуратным, тем более нам приходится работать с психически больными людьми. Алия считает, что самое сложное в их работе - это психологическая нагрузка. - Даже если ты дома, головой - на работе, тем более когда в расследовании того или иного преступления мало доказательной базы или улик, - отмечает женщина. - В моей практике было убийство пожилой женщины, которое произошло лет пять назад. Тогда мы обнаружили пенсионерку мертвой у себя в квартире. Она была убита с особой жестокость, ей было нанесено более 15 ножевых ранений. Однако в квартире было убрано, практически никаких следов, лишь возле трупа стояла табуретка. Мы, конечно, изъяли ее, потому что многое зависит от первоначального осмотра места происшествия. Это сбор доказательств. Была назначена генетическая экспертиза, и в трещине оказались микрочастицы, то есть этой табуреткой убивали бабушку. Позже один из свидетелей дал показания, что примерно в это время в квартире мог находиться внук. У него была изъята рубашка, и на манжете были обнаружены те же самые микрочастицы (кровь убитой), хотя она была уже постирана. Преступление было раскрыто только с помощью этих зацепок. Причина убийства - деньги, пожилая женщина получила пенсию. Женщина-следователь разведена и воспитывает одна двоих прекрасных дочерей. Однако она признается, что против того, чтобы они пошли по ее стопам. Алия говорит, что женщина должна больше времени уделять семье, а в их работе предусмотрены дежурства. К тому же работа в правоохранительных органах наложила свой отпечаток - она рассказывает, что переживает за дочерей, предупреждает их, чтобы никуда не уходили и не разговаривали с незнакомыми, а сотовые телефоны не держали на виду. Алия считает, что основная цель во время следствия - сохранять человечность. - Все мы люди, я как следователь никогда не пренебрегала отношением к человеку, к тому же убийце. Перед тем как начать допрос я беседую с подозреваемым, налаживаю контакт с человеком. Конечно, жалось возникает, но есть рамки закона, которые нельзя нарушать. Наверное, те, кто совершил преступление впервые, не могут сожалеть об этом и дать признательные показания. Но те, кто периодически бывает в местах лишения  свободы, дают признательные показания в целях смягчить наказание, не более, - говорит следователь. Первое дело, которое доверили молодому следователю Алие Мукиевой 22 года назад, она вспоминает с улыбкой и смехом. - Мужчина украл с веревки белье. Тогда я его арестовала на 2 месяца, - смеясь рассказывает Алия. - Я до сих пор помню его фамилию и место, где он совершил кражу. Далее продолжил беседу с журналистом начальник следственного отдела УП Уральска  Сафуан Жампейсов. Он работает в Уральске чуть больше года, также служил в Темиртау и Нур-Султане. Он рассказал один из запомнившихся ему случаев в своей практике. - В Темиртау к нам поступил вызов о том, что был обнаружен труп. Тогда я был проверяющий по городу, работал начальником дознания. Мы выехали, осмотрели труп пожилой женщины. Никаких признаков насильственной смерти не было. Направили его на вскрытие, но тут приехали родственники и просили не делать этого, потому что женщина была в преклонном возрасте, тем более у нее было очень много заболеваний. Тем не менее решение о назначении судебно-медицинской экспертизы было отменено. И когда тело было передано в частный морг для подготовки к захоронению, когда сотрудники морга начали мыть тело, под подмышкой был обнаружен клинок от ножа. Он был воткнут и крови при осмотре вообще не было. Это было убийство. В итоге следственным путем было установлено, что ее убил сосед, - рассказал Сафуан Жампейсов. - Это произошло 9 лет назад. Следователи отмечают, что каждое уголовное дело - это судьбы людей, поэтому все совершенные преступления они стараются "примерить" на себя, только тогда будет проведено расследование с особой внимательностью и пониманием, при этом нужно работать строго соблюдая закон, преступники должны быть наказаны, а потерпевшие быть защищенными.
следак (жду дополнение)
следак (жду дополнение)
Алия Мукиева
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Сафуан Жампейсов Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
Следователь

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