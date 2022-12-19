Задержание журналиста Козачкова: о нарушении прав адвокатов заявили в коллегии

Адвокатов не пустили к подзащитному и на обыск. Иллюстративное фото из архива "МГ" Президиум республиканской коллегии адвокатов прокомментировал ход задержания журналиста Михаила Козачкова. - Комиссия по защите прав адвокатов республиканской коллегии адвокатов готовит заключение о наличии нарушения профессиональных прав адвокатов. Комиссия также приступила к работе по обращению адвоката Веретельниковой по факту ее недопуска к проведению обыска в помещении её клиента. В работе также обращение адвоката Пан о недопуске к подзащитному, - говорится в сообщении. Коллегия призвала сотрудников агентст