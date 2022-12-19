- Комиссия по защите прав адвокатов республиканской коллегии адвокатов готовит заключение о наличии нарушения профессиональных прав адвокатов. Комиссия также приступила к работе по обращению адвоката Веретельниковой по факту ее недопуска к проведению обыска в помещении её клиента. В работе также обращение адвоката Пан о недопуске к подзащитному, - говорится в сообщении.Коллегия призвала сотрудников агентства финансового мониторинга действовать в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса и Конституции Казахстана. В случае установления фактов нарушения прав адвокатов, коллегия примет меры для привлечения виновных к ответственности. 18 декабря в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании журналиста газеты «Время» и автора собственного Telegram-канала Михаила Козачкова. Журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. Правозащитники обеспокоены несоблюдением процедурных норм. Международные журналистские организации также оповещены о случившемся. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Задержание журналиста Козачкова: о нарушении прав адвокатов заявили в коллегии
Адвокатов не пустили к подзащитному и на обыск. Иллюстративное фото из архива "МГ" Президиум республиканской коллегии адвокатов прокомментировал ход задержания журналиста Михаила Козачкова. - Комиссия по защите прав адвокатов республиканской коллегии адвокатов готовит заключение о наличии нарушения профессиональных прав адвокатов. Комиссия также приступила к работе по обращению адвоката Веретельниковой по факту ее недопуска к проведению обыска в помещении её клиента. В работе также обращение адвоката Пан о недопуске к подзащитному, - говорится в сообщении. Коллегия призвала сотрудников агентст