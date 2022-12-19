Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Задержание журналиста Козачкова: о нарушении прав адвокатов заявили в коллегии

Адвокатов не пустили к подзащитному и на обыск. Иллюстративное фото из архива "МГ" Президиум республиканской коллегии адвокатов прокомментировал ход задержания журналиста Михаила Козачкова. - Комиссия по защите прав адвокатов республиканской коллегии адвокатов готовит заключение о наличии нарушения профессиональных прав адвокатов. Комиссия также приступила к работе по обращению адвоката Веретельниковой по факту ее недопуска к проведению обыска в помещении её клиента. В работе также обращение адвоката Пан о недопуске к подзащитному, - говорится в сообщении. Коллегия призвала сотрудников агентст
Дана Рахметова
Задержание журналиста Козачкова: о нарушении прав адвокатов заявили в коллегии
Адвокатов не пустили к подзащитному и на обыск.
На 160 млн тенге оштрафовали адвоката на западе Казахстана
На 160 млн тенге оштрафовали адвоката на западе Казахстана
Иллюстративное фото из архива "МГ" Президиум республиканской коллегии адвокатов прокомментировал ход задержания журналиста Михаила Козачкова.
- Комиссия по защите прав адвокатов республиканской коллегии адвокатов готовит заключение о наличии нарушения профессиональных прав адвокатов. Комиссия также приступила к работе по обращению адвоката Веретельниковой по факту ее недопуска к проведению обыска в помещении её клиента. В работе также обращение адвоката Пан о недопуске к подзащитному, - говорится в сообщении.
Коллегия призвала сотрудников агентства финансового мониторинга действовать в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса и Конституции Казахстана. В случае установления фактов нарушения прав адвокатов,  коллегия примет меры для привлечения виновных к ответственности. 18 декабря в агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании журналиста газеты «Время» и автора собственного Telegram-канала Михаила Козачкова. Журналиста подозревают в пособничестве организованной преступной группе Коспаева в совершении рейдерских захватов. Правозащитники обеспокоены несоблюдением процедурных норм. Международные журналистские организации также оповещены о случившемся. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
задержание

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article