- Целевые кибератаки направлены как на государственные органы страны, так и инфраструктуру Казнета. Из-за кибератак наблюдается задержка соединения интернета. АО «ГТС» предполагает, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" «Государственная техническая служба» сообщила, что на протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета.Уже около недели казахстанцы сообщают о сбоях в работе мобильного интернета. Также ряд СМИ заявил о DoS-атаках (хакерская атака на систему, чтобы довести её до отказа). Сегодня Международный аэропорт Алматы с 3:55 до 8:30 регистрировал пассажиров вручную, так как произошёл сбой в сети интернет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.