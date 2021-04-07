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Бизнес-новости

Заказывай любимые шашлыки и другую еду и принимай участие в грандиозной вкусной акции!

Внимание! Уральское кафе Vkusnotut_07 предлагает популярные и очень вкусные блюда кавказской, восточной и европейской кухни от одного из лучших поваров Уральска, прошедшего стажировку в Грузии, на Кавказе и в России. Заказывайте и принимайте участие в акции. Самые активные клиенты получат в подарок лакомые призы. Уютное кафе Vkusnotut_07 предлагает блюда, попробовав которые, вы захотите вновь их отведать. Просто пальчики оближешь! • Сочные шашлыки, кебабы и саджи • Румяные жареные колбаски • Ароматные грузинские хинкали • Наивкуснейший восточный лагман • Паста в лучших итальянских кулинарных т
gorod
Заказывай любимые шашлыки и другую еду и принимай участие в грандиозной вкусной акции!
Внимание! Уральское кафе Vkusnotut_07 предлагает популярные и очень вкусные блюда кавказской, восточной и европейской кухни от одного из лучших поваров Уральска, прошедшего стажировку в Грузии, на Кавказе и в России. Заказывайте и принимайте участие в акции. Самые активные клиенты получат в подарок лакомые призы.
Заказывай любимые шашлыки и другую еду и принимай участие в грандиозной вкусной акции!
Заказывай любимые шашлыки и другую еду и принимай участие в грандиозной вкусной акции!
Уютное кафе Vkusnotut_07 предлагает блюда, попробовав которые, вы захотите вновь их отведать. Просто пальчики оближешь! • Сочные шашлыки, кебабы и саджи • Румяные жареные колбаски • Ароматные грузинские хинкали • Наивкуснейший восточный лагман • Паста в лучших итальянских кулинарных традициях • Пицца с пылу, с жару, • Суши • Гамбургеры и чизбургеры
Заказывай любимые шашлыки и другую еду и принимай участие в грандиозной вкусной акции!
Заказывай любимые шашлыки и другую еду и принимай участие в грандиозной вкусной акции!
Вам и из дома выходить не надо, подписывайтесь в Instagram на наш аккаунт @vkusnotut_07, заказывайте любые блюда и принимайте участие в конкурсе «Любимый клиент». I место – три вида шашлыка II место – сет суши III место – пицца.
Заказывай любимые шашлыки и другую еду и принимай участие в грандиозной вкусной акции!
Заказывай любимые шашлыки и другую еду и принимай участие в грандиозной вкусной акции!
Кафе Vkusnotut_07 — вкусно без границ! Доставка по центру в городе бесплатно. Тел.: 8 707 222 49 89. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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