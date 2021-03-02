Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, во время оперативно-розыскных мероприятий задержан 27-летний мужчина, который создавал тайники для закладок на территории города. При обыске в доме мужчины изъяли различные средства для приготовления и измерения доз наркотических веществ, а также порошкообразное вещество. В ходе расследования подозреваемый показал три различных мест-тайников, где спрятал 60 доз с порошкообразным веществом. По результатам экспертизы установлено, что вещество является наркотическим средством - пировалерон. – По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Атырауской области Марат Таганиязов. Стоит отметить, что с 2019 года ужесточена ответственность за распространение наркотиков посредством электронных информационных ресурсов. Такие деяния отнесены к категории тяжких преступлений. За их совершение предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Склонение к потреблению наркотиков с использованием интернет-ресурсов отнесено к категории тяжких преступлений, за их совершение предусмотрено от 3 до 8 лет лишения свободы. В целях противодействия вовлечению граждан в незаконный оборот наркотических средств введена уголовная ответственность за их пропаганду и незаконную рекламу. За данное деяние предусмотрено до 3 лет лишения свободы, при отягчающих обстоятельствах - от 3 до 6 лет лишения свободы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.