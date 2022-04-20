Мажилис согласился с поправками сената и исключил резонансные нормы из законопроекта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В работе Facebook, WhatsApp и Instagram произошел глобальный сбой Иллюстративное фото с сайта Pixabay Речь идёт о законопроекте «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребёнка, образования, информации и информатизации». Поправка предусматривала ограничение работы социальных сетей, если они отказываются открыть свои представительства на территории Казахстана. Законопроект вызвал резонанс в обществе, особенно на фоне блокировки социальных сетей в соседней России. 14 апреля депутаты сената пересмотрели несколько положений и вернули документ в мажилис. Сегодня, 20 апреля, мажилис огласился с изменениями и дополнениями, внесёнными сенатом и отменил возможность полной блокировки соцсетей в случае, если в них допустят кибербуллинг в отношении детей.
- Депутатами сената предложено наделить уполномоченный орган в области СМИ компетенцией по определению порядка проведения экспертизы по фактам кибербуллинга в отношении ребёнка. А также законодательно определить факты кибербуллинга в качестве основания для приостановления доступа к интернет-ресурсам. При этом из законопроекта исключены компетенции уполномоченного органа по определению порядка ограничения доступа к запрещённой информации, - сообщила на заседании мажилиса депутат Джамиля Нурманбетова.
Документ направлен на подпись президенту. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.