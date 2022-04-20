Запланированная на 21 апреля встреча тоже перенесена, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Почему у нас газ дороже, чем в Актобе и Атырау: о чем говорили на встрече с акимом Уральска Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 апреля жители
с акимом в СОШ №9, но градоначальника не дождались. В пресс-службе акимата отметили, что за два дня до даты на своей странице в Instagram сообщали о переносе мероприятия. Сегодня, 20 апреля, в ведомстве предупредили, что встреча акима с населением, запланированная на 21 апреля в «Доме культуры молодёжи», перенесена. Точную дату обещали сообщить позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.