Иллюстративное фото из архива "МГ" 16 апреля жителис акимом в СОШ №9, но градоначальника не дождались. В пресс-службе акимата отметили, что за два дня до даты на своей странице в Instagram сообщали о переносе мероприятия. Сегодня, 20 апреля, в ведомстве предупредили, что. Точную дату обещали сообщить позже. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.