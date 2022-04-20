Сельчане незаконно ловили рыбу, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Пятерых браконьеров задержали в ЗКО Фото предоставлено комитетом рыбного хозяйства РК По Жайык-Каспийскому рыбохозяйственному бассейну в пределах ЗКО в период нереста введён запрет на рыболовство. 19 апреля сотрудники регионального управления рыбной инспекции выявили нарушителей этого запрета. В 6:30 в местности Шабдаржап за незаконный лов рыбы на берегу реки Урал задержаны с поличным пять жителей посёлка Тайпак.
– На месте происшествия обнаружена и изъята рыба частиковых пород общим весом 262 килограмма. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа, - сообщил официальный представитель комитета рыбного хозяйства Аслан Женисулы.
Следствие в отношении нарушителей ведут по статье «Незаконная добыча рыбных ресурсов».