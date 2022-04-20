- Только в этом месяце выявлено 34 случая скарлатины (среди детей до 14 лет). Проведены профилактические мероприятия. Все случаи не связаны между собой. Эпидемиологическое обследование скарлатины проводится при регистрации трёх и более случаев в одном организованном коллективе за один инкубационный период, - отметили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО за первые три месяца этого года зарегистрировал 125 случаев заболевания скарлатиной. Из них среди детей до 14 лет - 122 случая.Всего по области за это время зарегистрировали 160 случаев заболевания, в том числе среди детей до 14 лет - 157 случаев. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечается рост заболеваемости скарлатиной в 3,9 раза.

Скарлатина – острое, широко распространенное инфекционное заболевание. Инкубационный период скарлатины продолжается от одного до 12 дней. Заболевание начинается остро. Температура тела повышается до 38-39 градусов, наблюдаются слабость, головная боль, боли в горле при глотании. К концу первого дня болезни на шее и верхней части туловища появляется обильная точечная сыпь, которая быстро распространяется по всему телу. Часто она сопровождается зудом.