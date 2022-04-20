Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, 12 апреля в дежурную часть обратился 48-летний мужчина с жалобой о том, что неизвестные угрожают поджечь его продуктовый магазин и вымогают деньги. По словам потерпевшего, подозреваемые требовали ежемесячно выплачивать им по 400 тысяч тенге. При передаче 100 тысяч тенге четверых подозреваемых задержали с поличным. Они уже дали признательные показания. Начато досудебное расследование по статье 194 УК РК «Вымогательство». Двоих подозреваемых водворили в изолятор временного содержания. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от трёх до десяти лет с конфискацией имущества. aVGCP2DVlLs Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено ДП Актюбинской области