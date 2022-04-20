Он будет расположен в сквере возле драматического театра имени А. Островского, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске началось строительство амфитеатра Амфитеатр стал одним из лидеров проекта «Бюджет народного участия». Заявленная стоимость проекта - 29 млн тенге. Однако после всех тендерных процедур удалось её снизить. Строительство будет вести ТОО «Казнурстройсервис». Работы уже начались, сдать амфитеатр обещают через полтора месяца. Проектом предусмотрено возведение амфитеатра из металлокаркаса и обустройство пешеходных дорожек. В отделе ЖКХ пообещали, что при строительстве деревья вырубаться не будут. Проект «Бюджет народного участия» стартовал в 2021 году. Уральцам дали возможность предлагать свои идеи по благоустройству мест общественного пользования. Из 38 предложенных проектов было отобрано 17, которые проходили по заявленным критериям. Победителей определило голосование. Так, победителями признали два проекта – проект амфитеатра, предложенный Алишером Гумаровым, и проект строительства тротуара по улице Айталиева. На эти проекты в общей сложности выделено 55 млн тенге из бюджета. В Уральске началось строительство амфитеатра Амфитеатр появится в Уральске Амфитеатр должен будет выглядеть как-то так. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.