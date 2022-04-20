- Даже сегодня мы нередко видим старые приёмы и старые аппетиты чиновников, которых кровавый январь ничему не научил, видимо. Так, на строительство пожарного депо на два автомобиля в селе Миялы запланировано 584 млн тенге, то есть один миллион триста тысяч долларов. За миллион долларов можно не то что бокс на две машины, а половину аула скупить. Но когда мы просим обосновать расчёты, нам отвечают: всё согласовано в ПСД, экспертиза тоже одобрила. Это не ответ. Мы много видели и ПСД, и экспертиз, у которых рука руку моет, - сказал народный избранник.В сентябре прошлого года глава МЧС говорил, что завершена разработка ПСД на ряд объектов противопожарной службы, среди которых были депо в сёлах Атырау и Миялы Атырауской области. Для сравнения, в 2021 году на строительство депо на четыре машины в Аксае выделили 250 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
