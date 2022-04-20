Поступила информация о якобы заложенном взрывном устройстве в ТРЦ Forum, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Житель Актобе зарезал собутыльника Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
- В рамках первичного реагирования на такого рода сообщения организованы эвакуационные и проверочные мероприятия, будут подключены сапёрные подразделения, - информировали в ведомстве.
Посетителей и работников торгового центра эвакуировали на безопасное расстояние. 31 марта поступили сообщения о минировании семи объектов в Алматы и пяти объектов в столице. Все они оказались ложными. 19 апреля в антитеррористическом центре сообщили о задержании лжеинформатора - IT-специалиста из Житикары 1986 года рождения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.