Сегодня, 20 апреля, состоялись прения сторон по делу о смерти роженицы и младенца в Жангалинской районной больнице, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Трагедия произошла 24 апреля 2018 года. 44-летнюю Бибинур Негметову на 29-й неделей беременности доставили в больницу с кровотечением, где вскоре она умерла на операционном столе.
После трёх лет следствия дело передали в суд. На сегодняшнем заседании прокурор Ермеков зачитал обвинительное заключение. Согласно нему, вина подсудимого врача Жаркына Тлешова в совершении преступления по части 3 статьи 317 УК РК («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)
доказана. Прокурор запросил для него наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием его в колонии средней безопасности. Также гособвинитель считает необходимым лишить Тлешова права заниматься профессиональной деятельностью в течение двух лет.
Между тем адвокат потерпевшей стороны Назгуль Кенжебаева говорит, что изначально врачи выставили пациентке неправильный диагноз. Семья погибшей с 2018 года не может дождаться решения по данному делу.
- Согласно данным из медицинской карты Негметовой, с третьего по девятое февраля она находилась на стационарном лечении в районной больнице (с повышенным артериальным давлением и анемией). 19 апреля она снова была на приёме у врача, уже тогда у неё было повышено артериальное давление и уже тогда её должны были отправить в Областной перинатальный центр, а не домой. Отсюда начинается халатность врачей, - говорит адвокат.
По её словам, 24 апреля скорую вызвали в 12:30, неотложка привозит женщину в больницу в 13:55. В 14:10 проведена премедикация (предварительная медикаментозная подготовка больного к общей анестезии и хирургическому вмешательству)
, в 14:15 она ложится на операционный стол, а в 14:30 ей делают УЗИ. По версии адвоката, аппарат УЗИ не привозили в операционную, а везли саму женщину. В 15:35 была зарегистрирована клиническая смерть Бибинур Негметовой.
Возмутило потерпевшую сторону и то, что осталось невыясненным время смерти ребёнка.
- С момента поступления Негметовой, ей не была оказана необходимая медицинская помощь. Не было сообщено о тяжёлом состоянии в Областной перинатальный центр, не была запрошена санавиация. Возможно, если бы её забрали санавиацией в город, то Негметова осталась бы жива. Также в расписке о согласии на операцию была подделана подпись Негметовой, это подтверждает заключение графологической экспертизы, - сообщила защитник.
Назгуль Кенжебаева также подчеркнула, что Негметова никогда не жаловалась на здоровье, родила четверых абсолютно здоровых детей, а эксперты дали заключение о том, что при своевременно оказанной медицинской помощи вероятность того, что её жизнь можно было спасти, равна 100%, так же как и жизнь ребёнка.
– Все эти четыре года дело не обоснованно затягивали и мы считаем, что это было сделано для того, чтобы виновные лица смогли избежать наказания. Прошло четыре года, а дети до сих пор не могут поверить, что их мамы больше нет. Никто из представителей управления здравоохранения за это время не пришёл к семье и не попросил прощения. Мы просим суд вынести справедливое решение, а также привлечь к ответственности и остальных медработников, - заключила Назгуль Кенжебаева.
Супруг погибшей Бибинур Негметовой Галымжан Сагынгалиев отметил, что полностью поддерживает доводы своего адвоката и также не понимает, почему не привлекают к ответственности других медицинских работников.
Сам Жаркын Тлешов вину свою не признал и заявил, что он своевременно оказал помощь Бибинур Негметовой и сделал всё, что мог.
– Я не считаю себя виновным. Спустя 15 минут мы уже зашли в операционную, сразу же вызвали санавиацию. На УЗИ не таскали женщину из кабинета в кабинет. Процедуру сделали в роддоме, после чего сразу увезли её в операционную. Мы сразу же оказали ей экстренную помощь. Что касается подделки подписи, то я тут не при чём, я за это не отвечаю, а документы заполнили вовремя. После смерти женщины специальная комиссия ходила к семье погибшей женщины, просила прощения. Я сам лично извинился перед супругом Негметовой, и сейчас прошу прощения. Но с другой стороны, если бы супруг действительно заботился бы о здоровье своей беременной жены, то не позволил бы ей в 40 лет ездить каждый день из села в район, возить молоко и сметану на продажу. Ей нужен был уход, - заявил Жаркын Тлешов.
Адвокат подсудимого Гулдерай Газизова отметила, что после поступления у Негметовой началось внутреннее кровотечение, а сама погибшая частенько страдала от повышенного артериального давления.
– За неделю до трагедии Негметова лечилась в дневном стационаре, жаловалась на давление. Ей было за 40, родила четверых детей. Эксперт ясно дал заключение, что категорически невозможно было спасти жизнь роженицы, а другие эксперты часто используют в своих заключениях такие слова, как «возможно», «может быть», «повлияло бы», «могло бы», к ним я прошу вас отнестись скептически. Кроме этого, прокурор попросил запретить Тлешову заниматься медицинской деятельностью. Но ведь у нас и так в регионе острая нехватка врачей, а мой подсудимый ранее судим не был, всегда добросовестно исполнял свои обязанности. Прошу суд оправдать моего подзащитного, а материальный и моральный иск мы не признаём, - заявила адвокат.
К слову, потерпевшая сторона заявила в качестве материального иска выплатить им пять миллионов тенге, а в качестве морального - 150 миллионов тенге.
– Дело вовсе не в деньгах, мой подзащитный ранее говорил, что если ему вернут жену, а детям мать, то он сам готов выплатить эти деньги. Считаем, что наказание деньгами Тлешову послужит уроком для всех врачей и медицинских работников. Надеемся на ваше справедливое решение, - добавила в качестве реплики Назгуль Кенжебаева.
Супруг погибшей Галымжан Сагингалиев остался с четырьмя детьми
, младшему из которых на тот момент было всего четыре года. Стоит отметить, что ещё в феврале 2020 года выяснились другие подробности уголовного дела. Почерковедческая экспертиза дала заключение, что подпись в расписке на согласие на операцию не принадлежит погибшей Бибинур
. Следствие длилось почти три года
, и в январе этого года дело наконец передали в суд
. Его рассматривает судья Сабыржан Есжанов.
