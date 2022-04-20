В пресс-службе департамента полиции Алматы позже сообщили, что информация не подтвердилась.
- Теперь силы экстренных служб города задействованы по проверке сообщения о, якобы, минировании Международного аэропорта Алматы, - отметили в департаменте.В пресс-службе воздушной гавани подтвердили получение анонимного сообщения о минировании. В аэропорту прошла эвакуация согласно аварийному плану. Позже стало известно, что информация не подтвердилась. Оперативники устанавливают личность лжеминёра. 31 марта поступили сообщения о минировании семи объектов в Алматы и пяти объектов в столице. Все они оказались ложными. 19 апреля в антитеррористическом центре сообщили о задержании лжеинформатора - IT-специалиста из Житикары 1986 года рождения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.