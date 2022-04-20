О материальной помощи отдельным категориям лиц к празднику стало известно на внеочередной 13-ой сессии городского маслихата, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сколько получат ветераны ВОВ к 9 мая в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" На сессии городского маслихата исполняющая обязанности руководителя отдела занятости и социальных программ Уральска Алтын Байгутова предложила выплатить ко Дню Победы материальную помощь отдельным категориям нуждающихся:
  • афганцам-участникам, инвалидам - по 80 тысяч тенге;
  • семьям погибших (пропавших без вести) или умерших в следствии ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия - по 60 тысяч тенге;
  • военнослужащим РК, выполнявшим задачи на территории других государств (таджикско-афганский участок, Ирак, нагорный Карабах) - по 100 тысяч тенге;
  • участникам и лицам, ставшим инвалидами при ликвидации ЧАЭС - по 100 тысяч тенге;
  • вдовам УЧАЭС, семьям погибших при ликвидации, семьям погибших в мирное время - по 60 тысяч тенге;
  • лицам, ставшими инвалидами, и участникам ядерных испытаний на Семипалатинском  ядерном полигоне - по 100 тысяч тенге;
  • инвалидам Советской армии - по 100 тысяч тенге.
Решение поддержали депутаты городского маслихата. К слову, всего в стране проживает 387 участников и инвалидов ВОВ и 72 468 граждан, внёсших вклад в победу.