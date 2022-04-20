- афганцам-участникам, инвалидам - по 80 тысяч тенге;
- семьям погибших (пропавших без вести) или умерших в следствии ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или других государствах, в которых велись боевые действия - по 60 тысяч тенге;
- военнослужащим РК, выполнявшим задачи на территории других государств (таджикско-афганский участок, Ирак, нагорный Карабах) - по 100 тысяч тенге;
- участникам и лицам, ставшим инвалидами при ликвидации ЧАЭС - по 100 тысяч тенге;
- вдовам УЧАЭС, семьям погибших при ликвидации, семьям погибших в мирное время - по 60 тысяч тенге;
- лицам, ставшими инвалидами, и участникам ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне - по 100 тысяч тенге;
- инвалидам Советской армии - по 100 тысяч тенге.
