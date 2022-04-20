– Вирусы, которые распространяют клещи, также устойчивы к слишком сильным морозам. Клещи, прилипшие к одежде и к телу человека, в основном бывают в области головы, шеи, груди и спины. Они могут прилипнуть к телу, а кровосос может не ощущаться человеком до недели, потому что в клеще содержится обезболивающее вещество. Меры, которые не были предприняты заранее, непосредственно приводят к 80% инвалидности, - подчеркнули санврачи, при этом отметив, что в ЗКО не обитают клещи, которые способны распространять энцефалит.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по ЗКО сообщили, что в апреле в Уральске от укусов клещей пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Все они обратились за медицинской помощью и будут находиться под наблюдением в течение 21 дня. Вместе с тем, санврачи предупреждают, что клещи особенно опасны в весенне-летний период. Они активизируются солнечным теплом и начинают быстро размножаться.

Энцефалит - это вирусное заболевание мозговой ткани, вызываемое микробами, паразитами, грибами и вирусами, которые попадают в центральную нервную систему через пищу, воздушно-капельным путем и через укусы клещей и комаров.

Специалисты также посоветовали в случае укуса экстренно продезинфицировать место спиртом или йодом и обратиться за медицинской помощью.