– Вирусы, которые распространяют клещи, также устойчивы к слишком сильным морозам. Клещи, прилипшие к одежде и к телу человека, в основном бывают в области головы, шеи, груди и спины. Они могут прилипнуть к телу, а кровосос может не ощущаться человеком до недели, потому что в клеще содержится обезболивающее вещество. Меры, которые не были предприняты заранее, непосредственно приводят к 80% инвалидности, - подчеркнули санврачи, при этом отметив, что в ЗКО не обитают клещи, которые способны распространять энцефалит.
Энцефалит - это вирусное заболевание мозговой ткани, вызываемое микробами, паразитами, грибами и вирусами, которые попадают в центральную нервную систему через пищу, воздушно-капельным путем и через укусы клещей и комаров.Специалисты также посоветовали в случае укуса экстренно продезинфицировать место спиртом или йодом и обратиться за медицинской помощью.