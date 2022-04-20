- Региональной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении ТОО «АНПЗ» по статье 221 «Монополистическая деятельность» Уголовного Кодекса и передано в департамент экономических расследований по Атырауской области по факту установления монопольно высокой цены на услуги по переработке сырой нефти в 2020-2021 годах, - говорится в сообщении.

Фото: anpz.kz В агентстве по защите и развитию конкуренции сообщили, что департамент по Атырауской области при проверке деятельности ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» выявил факты злоупотребления доминирующим положением АНПЗ. Заключение они направили в прокуратуру.Недавно уголовное дело завели и в отношении руководства Павлодарского нефтехимического завода.