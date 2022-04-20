Её подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Актюбинец заплатил 1 млн тенге за трудоустройство в АО "КТЖ" Иллюстративное фото из архива "МГ" В Антикоррупционной службе сообщили, что в Алматы проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления энергетики и коммунального хозяйства и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана», в том числе Гульмиры Сатыбалды, по факту хищения в 2019 году бюджетных средств, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы для объектов Универсиады-2017.
- По аналогичным фактам хищения бюджетных средств в особо крупных размерах с участием должностных лиц государственных органов и руководства ТОО «Ария-Жаңа Астана» проводятся досудебные расследования в других регионах, - говорится в сообщении.
Расследование продолжается. 16 марта Гульмиру Сатыбалды задержали по подозрению в рейдерском захвате бизнеса. Её супруг Кайрат Сатыбалдыулы был задержан 13 марта. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  