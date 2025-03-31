Нет полива и дорог: законопроект для решения проблем дачников разработали в Казахстане

Во многих дачных массивах сейчас нет возможностей для стабильного полива, мусор вывозят нерегулярно, разбиты дороги

Депутат Асхат Аймагамбетов написал пост на своей Telegram-странице. Он отметил, что в Казахстане сотни тысяч дачников годами выращивают овощи, фрукты, ягоды. Они обеспечивают не только себя, но и местные рынки натуральной продукцией. Для одних — это хобби. Для других — способ прокормить семью. А для кого-то — источник дохода и часть образа жизни.

Депутат сообщил, что в мажилисе добиваются признания дачного хозяйства частью малой аграрной экономики. Мажилисмены разработали законопроект по поддержке дачников.

— Поддержка дачников – это занятость, доход и семейное дело для тысяч казахстанцев, воспитание трудолюбия у детей и внуков, которые летом работают на дачах, а также вклад в продовольственную безопасность страны. Дачи должны быть не обузой, а доступным, удобным и выгодным способом ведения хозяйства, — написал мажилисмен в соцсети.

Он указал, что во многих дачных массивах сейчас нет возможностей для стабильного полива, мусор вывозят нерегулярно, разбиты дороги. Граждане жалуются на высокие налоги на участки, большие тарифы на воду и свет, отсутствие доступа к субсидиям и льготам.

— Местные акиматы часто не могут эффективно решать эти вопросы, так как не имеют полномочий и чёткой ответственности. В законодательстве не определён правовой статус садоводческих товариществ – нет чётких прав и обязанностей, отсутствует прозрачность в деятельности кооперативов, — отметил Аймагамбетов.

По его мнению, принятие закона позволит сделать шаг в направлении реализации поручений президента Касым-Жомарта Токаева по развитию местных производств, поддержке села и вовлечению казахстанцев в экономическую активность.