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Социум

Замакима Атырау потребовал завершить строительство нового жилья в срок

В городском акимате потребовали от подрядчиков завершить строительство 15 многоквартирных домов в мкр. Береке до 15 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель акима г.Атырау Нурлан ТАУБАЕВ во время совещания с участием представителей подрядных компаний, управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области, городских отделов строительства и экспертов технадзора, поторопил подрядчиков со строительством домов в мкр. Береке. Замакима потребовал завершить все работы до 15 марта. Кроме этого, Нурлан ТАУБАЕВ высказал нарекания в сторону представителей
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Замакима Атырау потребовал завершить строительство нового жилья в срок
В городском акимате потребовали от подрядчиков завершить строительство 15 многоквартирных домов в мкр. Береке до 15 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Заместитель акима г.Атырау Нурлан ТАУБАЕВ во время совещания с участием представителей подрядных компаний, управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области, городских отделов строительства и экспертов технадзора, поторопил подрядчиков со строительством домов в мкр. Береке. Замакима потребовал завершить все работы до 15 марта. Кроме этого, Нурлан ТАУБАЕВ высказал нарекания в сторону представителей подрядной компании, организующей внутриквартирную систему отопления в мрк. Балыкши. Заместитель акима города, при его личном посещении, работы подрядчика отстают на 1,5 месяца. - С понедельника я буду лично посещать все строящиеся объекты, там же на местах будем собираться совместно и решать существующие вопросы. До обозначенного срока работа должна быть завершена, в худшем случае подрядчики будут призваны к ответу, с ними будут расторжены договоры. Кроме соблюдения сроков мы будем требовать качественное выполнение работ, - заявил Нурлан ТАУБАЕВ. В ходе совещания собравшиеся обсудили строительство 60 домов по программе «Нурлы жер» в пригородном поселке Талгайран. На данный момент на указанной территории начато строительство 28 домов, работы идут согласно графику.
Камилла МАЛИК
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