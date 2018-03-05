Замакима Атырау потребовал завершить строительство нового жилья в срок

В городском акимате потребовали от подрядчиков завершить строительство 15 многоквартирных домов в мкр. Береке до 15 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Заместитель акима г.Атырау Нурлан ТАУБАЕВ во время совещания с участием представителей подрядных компаний, управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области, городских отделов строительства и экспертов технадзора, поторопил подрядчиков со строительством домов в мкр. Береке. Замакима потребовал завершить все работы до 15 марта. Кроме этого, Нурлан ТАУБАЕВ высказал нарекания в сторону представителей