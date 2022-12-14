Замакима Уральска оштрафовали на 17 тысяч тенге

Фото Медета МЕДРЕСОВА Специализированный суд по административным делам Уральска рассмотрел дело в отношении Асхата Кульбаева. Как сообщается на сайте суда, прокуратурой Уральска проводилась проверка акимата в сфере соблюдения требований закона "О Земельных отношениях". Здесь-то и были выявлены нарушения.
- Третьего августа этого года прокуроры вынесли представление об устранении нарушений на имя акима Уральска. Градоначальник поручил исполнить это своему заму - Асхату Кульбаеву в течение месяца. Шестого сентября в прокуратуру поступил ответ на представление от акимата, однако нарушения не устранили. В октябре прокурор вынес постановление о возбуждении административного правонарушения по статье 664 КоАП РК "Непринятие мер по частному определению, постановлению суда, представлению прокурора, следователя или дознавателя" в отношении замакима с направлением дела в суд, - сообщается на сайте.Отмечается, что чиновник в суде с материалами дела согласился частично, несмотря на то, что выявленные недостатки курирует только он. К слову, нарушения до 16 ноября устранены не были. Суд при определении меры взыскания взял во внимание обстоятельства приведшие к нарушению и сократил размер штрафа на 30%. В постановлении суда говорится, что Кульбаев признан виновным и на него наложили штраф в размере 17 153 тенге (уже с 30% сокращением). Сам Асхат Кульбаев рассказал, что согласен с административным взысканием, так как была недоработка - несвоевременно предоставлен ответ на представление. Тем не менее, замакима заверил, что по каждому пункту замечаний ответ был предоставлен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.