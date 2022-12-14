Замакима Уральска оштрафовали на 17 тысяч тенге

Речь идет о заместителе акима города Асхате Кульбаеве, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Асхат КульбаевФото Медета МЕДРЕСОВА Специализированный суд по административным делам Уральска рассмотрел дело в отношении Асхата Кульбаева. Как сообщается на сайте суда, прокуратурой Уральска проводилась проверка акимата в сфере соблюдения требований закона "О Земельных отношениях". Здесь-то и были выявлены нарушения. - Третьего августа этого года прокуроры вынесли представление об устранении нарушений на имя акима Уральска. Градоначальник поручил исполнить это своему заму - Асхату Кульбаеву в те