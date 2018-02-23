Замакима ЗКО передал спортивную эстафету на лыжне в СКО (видео)

Эстафета лыжного забега в поддержку спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, была передана заместителем акима ЗКО Габидоллой ОСПАНКУЛОВЫМ в Северо-Казахстанскую область, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 23 февраля, на турбазе Атамекен состоялся традиционный лыжный забег Aqjaiyq Sky Fest c участием заместителя акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА. Он передал лыжную эстафету в Северо-Казахстанскую область. - От имени участников спортивного региона ЗКО хочу заявить, что мы поддерживаем здоровый образ жизни, массовый спорт и призываем молодежь заниматься им. Наши спортсмены при