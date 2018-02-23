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Замакима ЗКО передал спортивную эстафету на лыжне в СКО (видео)

Эстафета лыжного забега в поддержку спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, была передана заместителем акима ЗКО Габидоллой ОСПАНКУЛОВЫМ в Северо-Казахстанскую область, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 23 февраля, на турбазе Атамекен состоялся традиционный лыжный забег Aqjaiyq Sky Fest c участием заместителя акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА. Он передал лыжную эстафету в Северо-Казахстанскую область. - От имени участников спортивного региона ЗКО хочу заявить, что мы поддерживаем здоровый образ жизни, массовый спорт и призываем молодежь заниматься им. Наши спортсмены при
Кристина Кобина
Замакима ЗКО передал спортивную эстафету на лыжне в СКО (видео)
Эстафета лыжного забега в поддержку спортсменов, участвующих в Олимпийских играх,  была передана заместителем акима ЗКО Габидоллой ОСПАНКУЛОВЫМ в Северо-Казахстанскую область, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 23 февраля, на турбазе Атамекен состоялся традиционный лыжный забег Aqjaiyq Sky Fest c участием заместителя акима ЗКО Габидоллы ОСПАНКУЛОВА. Он передал лыжную эстафету в Северо-Казахстанскую область. - От имени участников спортивного региона ЗКО хочу заявить, что мы поддерживаем здоровый образ жизни, массовый спорт и призываем молодежь заниматься им. Наши спортсмены принимают участие в Олимпийских играх. И завтра на дистанцию 50 километров выходит наш спортсмен Алексей ПОЛТОРАНИН. И мы желаем ему победы, - заявил Габидолла ОСПАНКУЛОВ. Также заместитель главы региона отметил, что ЗКО, принимая эстафету из Актюбинской области, передает ее в Северо-Казахстанскую область. Напомним, 20 февраля спортивный вызов акиму ЗКО Алтаю КУЛЬГИНОВУ на своей страничке в  Instagram бросил вызов аким Актобе Ильяс ИСПАНОВ в поддержку спортсменов Казахстана на Олимпийских играх.

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Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
лыжный забег эстафета

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