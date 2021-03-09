Нарымбетов Бакытжан Хаберович - 1986 года рождения. Образование – высшее. В 2007 году окончил факультет философии и политологии Казахского национального университета им. Аль-Фараби, в 2012 году — Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан. В разные годы работал: - главным инспектором отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима города Уральск; - руководителем отдела информационно-аналитической работы и международного сотрудничества аппарата акима города Уральск; - руководителем отдела внутренней политики г.Уральск; - главный инспектором отдела организационно-инспекторской работы аппарата акима Западно-Казахстанской области; - руководителем отдела стратегического развития аппарата акима Западно-Казахстанской области; - руководителем Управления внутренней политики Западно-Казахстанской области; - заместителем председателя Комитета по делам гражданского общества Министерства гражданского общества РК; С января 2019 года занимал должность заместителя акима г.Уральск.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Заместитель акима области назначен в ЗКО
Им стал уже бывший заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов. Бакытжан Нарымбетов. Фото из архива "МГ" Сегодня, 9 марта, распоряжением акима области и по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима области назначен Нарымбетов Бакытжан Хаберович. Он заменил на этом посту Серика Егизбаева, который в феврале этого года возглавил аппарат министерства информации и общественного развития РК. Нарымбетов Бакытжан Хаберович - 1986 года рождения. Образование – высшее. В 2007 году окончил факультет философии и политологии Казахского национального университета им.