Заместитель акима области назначен в ЗКО

Им стал уже бывший заместитель акима Уральска Бакытжан Нарымбетов. Бакытжан Нарымбетов. Фото из архива "МГ" Сегодня, 9 марта, распоряжением акима области и по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан заместителем акима области назначен Нарымбетов Бакытжан Хаберович. Он заменил на этом посту Серика Егизбаева, который в феврале этого года возглавил аппарат министерства информации и общественного развития РК. Нарымбетов Бакытжан Хаберович - 1986 года рождения. Образование – высшее. В 2007 году окончил факультет философии и политологии Казахского национального университета им.