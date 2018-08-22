Дисциплинарное дело в отношении Батики Пайдиной прекратили, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
e10pKSoe4d4
Сегодня, 22 августа, на совете по этике при департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении заместителя начальника городского отдела образования Уральска Батики Пайдиной.
Как следует из доклада сотрудника департамента, в июле нынешнего года после того, как на действия руководства детского сада "Карлыгаш" поступило заявление от родителей, в отделе образования проводилась проверка.
- Выяснилось, что 26 июня Батика Пайдина проводила собрание с директорами дошкольных организаций, где обсуждались изменения, внесенные в правила приема детей в школы, - рассказал специалист департамента.
По его словам, директора сразу шести уральских детсадов в ходе проверки подтвердили, что именно Батика Пайдина сообщила им о том, что пятилетки должны уйти из дошкольных организаций и пойти в школу. После чего родителям пятилеток и раздали уведомления. Следует отметить, что руководили детсадов, в которых раздали те самые уведомления, получили выговор.
Кроме того, поступила жалоба от родителей на действия самой Пайдиной, а именно на то, что она (Пайдина-прим.автора) встала и ушла, когда родители пришли на прием в горОО, чтобы им разъяснили данную ситуацию.
Между тем, сама Батика Пайдина пояснила, что действительно в июне было собрание с директорами детских садов, на котором они обсудили внесенные изменения.
- С 2019 года в обязательном порядке в первые классы должны будут идти дети, которым до 1 сентября исполнилось шесть лет. Мы разъяснили именно это. Мы не имеем право исключать пятилеток из детсадов. Я это знаю и поэтому ничего не говорила об исключении детей из детсадов, - рассказала Батика Пайдина, сообщив, что, скорее всего, методисты данных ДО не поняли ее.
Что касается жалобы на то, что она не приняла родителей в горОО, то, по ее словам, в тот день она осуществляла прием по графику.
- В это время ко мне пришли из отдела опеки. Не уйти я не могла. Там привели ребенка, девочку, которая пыталась совершить суицид. После разговора мы вместе с этой девочкой, ее родителями и специалистами отдела вышли. Я стоящим в коридоре родителям сказала, что ухожу на совещание, после которого продолжу принимать, - рассказала замначальника горОО.
Между тем, прояснить ситуацию взялась начальник городского отдела занятости Жанслу Туремуратова, которая считает, что и проблем нет. Поскольку никто из 72 детей, получивших уведомление, не был исключен из ДО.
- Возможно, Батика Шакумовна волнуется, переживает и не может до конца донести свою мысль. Дело в том, что к нам пришло указание от управления образования. Мы провели собрание с директорами школ, - рассказала Жанслу Туремуратова.
По словам начальника горОО, в детских садах, как и в школах, есть свои стандарты. Дети проходят обучение и после окончания старшей группы должны идти в школу. В данном случае из 72 детей, чьи родители получили уведомления, 39 на сегодняшний день исполнилось 6 лет. Кроме того, есть дети, которые занимаются в средних группах и закону имеют право оставаться в ДО до окончания старшей группы.
- Почему именно эти детсады? Почему-то там на собрание пришли методисты, поскольку директора находились в трудом отпуске. Следует обратить внимание на то, что никто из 72 детей не был исключен из детсада. После обращения в горОО я обошла все детсады, встретилась с родителями, разъяснила им изменения. Уже потом родители пригласили меня, поблагодарили за разъяснения. Многие забрали своих детей и пошли в школу. Да, есть практика, когда в июне проходит выпускной и часть детей сразу уходят с детского сада, а бывает, что родители просят оставить детей до сентября. Но и вы меня поймите. В нашем городе охват детей 3-6 лет дошкольным образованием составляет 100%, при этом в очереди в ДО стоят 18 тысяч человек. Все эти родители каждый день к нам приходят, - пояснила Жанслу Туремуратова.
И.о. председателя совета по этике Рустам Акмырзаев внес предложение о несоответствии Батики Пайдиной занимаемой должности, а на Жанслу Туремуратову наложить выговор. Однако члены диссовета предложение не поддержали.
Члены совета Малик Кулшар и Серик Сулеймен пояснили, что вины Батики Пайдиной в том, что методисты не поняли ее слова и раздали уведомления, нет, к тому же в возникшей ситуации никто не пострадал, ни один ребенок не был исключен. Они предложили прекратить дисциплинарное дело в отношении замруководителя горОО. Пять из семи членов диссовета предложение поддержали и оно было принято.
Напомним, в июле родители пятилеток уральских детсадов стали получать уведомления об отчислении
их детей из ДО с 1 августа нынешнего года.