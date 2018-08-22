О том, что Владимир Баженов найден, сообщила его жена Динара, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам Динары, ее мужа Владимира нашли люди, которые вызвали скорую помощь и его отвезли в больницу. Оттуда его и забрала Динара. По словам женщины, муж был без ботинок, частично без одежды. Сейчас он находится дома, однако ему необходимо пройти обследование в больнице. Напомним, в Уральске 19 августа пропал Владимир Баженов. Его жена написла заявление в полицию, а также распространила сообщение о пропаже мужа в соцсетях.  