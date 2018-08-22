vREGTXdI-yE

По словам Алмаса Садубаева, событие имело место в октябре 2014 года. - Во время отпуска Дуйсембаев, занимавший на тот период должность первого заместителя начальника этого же ДВД, вместе со своим другом семьями находились в Минске. Его друг по приглашению прибыл в игорное заведение своего знакомого. Однако супруга была против, и с целью отговорить его от игры попросила приехать в казино Дуйсембаева, что и стало причиной посещения последним указанного игорного заведения, - говорится в распространенном сообщении. Дуйсембаев участия в игре не принимал, что достоверно подтверждается проведенной проверкой в октябре 2014 года. Отметим, что в социальных сетях распространилось видео 4-летней давности, на котором нынешний начальник ДВД Атырауской области Аян Дуйсембаев играет в одном из казино города Минска Републики Беларусь. Якобы компания в этот день проиграла более 1 200 000 долларов.