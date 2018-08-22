Иллюстративное фото из архива "МГ" День открытых дверей пройдет 23 августа с 10.00 до 14.00 по адресу: ул.Ж. Молдагалиева, 19, в здании партии "Нур Отан". - Приглашаем родителей, работников педагогических общественностей и всех желающих принять участие в этом мероприятии. Любой желающий сможет задать интересующий вопрос и получить консультацию у наших специалистов, - рассказали в отделе образования города Уральск. Для дополнительной информации обращаться по адресу: проспект Достык, 145. Телефон для справок 50-39-28.