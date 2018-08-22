Иллюстративное фото из архива "МГ" Сегодня, 22 августа, в здании акимата города Уральск состоялся очередной аукцион. На участие в торгах было подано 17 заявок. Со слов организаторов, объявление о проведении аукциона было размещено в СМИ 2 августа. - Я первый раз участвую на подобных торгах. Претендовала на первый лот. К большому сожалению, я не выиграла торги. Но я планирую и дальше участвовать на аукционах, так как хочу начать свой бизнес. Сегодняшние торги прошли честно. Я довольно результатами, - рассказала участница аукциона Ляззат СТАМГАЗИЕВА. Стоит отметить, что с прошлого года акиматом города Уральск было проведено 5 аукционов, на которых было продано право на пользование 36 участков. По 25 земельным участкам право выкупа аренды составило 151 млн тенге. - Согласно статье 48 Земельного кодекса РК, в настоящее время все земельные участки предоставляются на торгах. Сегодня мы выставляли 9 земельных участков, но участие приняли только 6. На остальные 3 участка заявок на участие не поступало. Все земельные участки мы предоставляем во временное краткосрочное пользование. В течение 3 лет собственник участка обязан освоить земельный участок. По своему желанию далее он может выкупить этот участок по кадастровой оценочной стоимости. Если в течение указанного срока он не осваивает этот участок, то согласно статье 92, 94 Земельного законодательства, мы имеем право через суд возвратить данный земельный участок в собственность государства, - сообщил руководитель отдела земельных отношений города Уральск Арман БИСЕМБАЛИЕВ. Также в городском акимате напомнили гражданам о том, что прежде чем участвовать в торгах следует изучить выставленные участки, их местоположение, выехать на место и только после этого оплачивать гарантийный взнос и участвовать в торгах. Так как, по словам Армана БИСЕМБАЛИЕВА, были такие случаи, когда после проведения торгов покупатели отказывались от земельных участков, ссылаясь на то, что то или иное местоположение не подходит им. В городском акимате отметили, что в конце сентября планируется проведение очередного такого аукциона. Стоит отметить, что самый дорогой лот, расположенный в микрорайоне Арман поселка Зачаганск был продан за 2,3 млн тенге. Участок предназначен для строительства и обслуживания здания. Срок аренды составляет 3 года.