Фото с сайта kazpravda.kz Впрочем, самые значимые из его деловых инициатив известны каждому жителю села Федоровка Теректинского района Западно-Казахстанской области, где он провел свои детство и юность. В настоящее время бизнесмен строит в родном селе физкультурно-оздоровительный комплекс, который откроется уже в следующем году. – Идею строительства такого комплекса я вынашиваю уже давно. Ведь для многих селян, если не для всех, посещение бани – ритуал не только в гигиеническом отношении, но и, можно сказать, в духовном. Это место релаксации, общения и хорошего настроения. Между тем Федоровка – единственный райцентр, где нет общественной бани. И я решил построить не просто баню, а оздоровительный комплекс с большим бассейном, спа-центром, пиццерией, уютным парком отдыха, чтобы селяне с удовольствием проводили здесь свой досуг, – рассказывает предприниматель. Место для строительства комплекса выбрано очень удачное – в самом центре села. Сейчас построен отдельный хозяйственный блок, подняты стены здания, рабочие перекрывают крышу. До зимних холодов останутся только отделочные работы. Проект осуществляется исключительно за счет собственных средств бизнесмена. – Изначально я не ставил целью заработать на этом проекте, так как самоокупаемость такого объекта на селе, возможно, растянется на годы. Главным для меня является моральная поддержка земляков, которые с самого начала одобрили эту идею и с нетерпением ждут ее реального воплощения. Полагаю, физкультурно-оздоровительный комплекс станет их излюбленным местом отдыха, поэтому я стараюсь вкладывать в этот проект все силы, – говорит меценат. Кстати, это далеко не первая его инициатива. В 2017 году бизнесмен купил для села три автобуса и организовал автобусный маршрут, который пролег от одного конца села до другого, соединяя все социальные объекты – школы, детский сад, поликлинику, больницу. - Мне хочется, чтобы молодежь на селе тоже имела возможности для развития своего дела, поэтому недавно объявил конкурс на лучший бизнес-проект. Для этой цели, в частности, на автобусном маршруте установлены остановочные павильоны с встроенными в них магазинами, чтобы авторы наиболее перспективных коммерческих проектов могли на их базе осуществить свои замыслы. Причем на первых порах для раскрутки стартапа все абсолютно бесплатно, - уверяет Сержан Идиятов. Предприниматель вспоминает, как сам в 20 лет обивал пороги местных чиновничьих кабинетов, предлагая разные бизнес-идеи, которые тогда взрослым дядям казались бредовыми. Многие из тогдашних предложений сегодня он успешно воплотил в жизнь. Практически все свои смелые замыслы, новые идеи и проекты Сержан старается осуществить в первую очередь в родном селе. Например, в федоровских автобусах внедрена технология смарт-сити, которую впоследствии запустили также и в областном центре. Функционирует электронное билетирование Sms-Bus, при помощи которого оплату за проезд можно произвести с помощью транспортной карты, мобильного приложения или sms. В конце прошлого года им было приобретено доменное имя terekti.kz, под которым сейчас в Интернете разрабатывается сайт с историей Теректинского района, его сел, знаменитых и известных людей. По словам предпринимателя, в дальнейшем планируется создать там и новостную колонку, разместить сюжеты местного телевидения, в которых будут показываться ежедневные новости района. Параллельно реализуются несколько его крупных проектов и в областном центре. В том числе строительство детского кафе в корпусе настоящего самолета и мини-копии объекта ЭКСПО-2017 – сферы «Нур-Алем», готовится к вводу в эксплуатацию бетонный завод. Благодаря трудолюбию и упорству предприниматель из Федоровки успешно развивает свой бизнес не только в Уральске, но и на территории всего Казахстана. Направления деятельности самые разные. Не только рестораны и оздоровительные комплексы. Умеет бизнесмен работать и на земле. Являясь главой крестьянского хозяйства «Теректі», Сержан Идиятов также успешно занимается овощеводством, создавая рабочие места для селян. На регулярной основе помогает родной школе и детскому саду. По итогам прошлого года Сержан Идиятов на районном и областном уровнях отмечен почетным званием «Лучший предприниматель года». Именно о таких людях, искренне болеющих душой за родную землю, вкладывающих силы и средства в развитие села, своими делами пропагандирующих любовь к малой родине, говорит Президент страны Нурсултан Назарбаев в программ­ной статье «Рухани жаңғыру». Сам же предприниматель всецело поддерживает благородную идею программы «Туған жер», которая направлена на пропаганду неравнодушия, внимания и любви к родной земле, воспитание настоящих патриотов своей страны.